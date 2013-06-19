Погода на завтра

Завтра, 20 червня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер протягом доби буде змінних напрямків, 3-8 м/с; в східних областях переважатиме північно-західний, 7-12 м/с, вдень окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 21°, вдень 24-29°. На Закарпатті вночі 15-20° вдень 28-33°.

У Києві та області опадів не передбачається. Температура на Київщині вночі 12-17°, вдень 24-29°. У м. Києві температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

19 червня температура води становить в Чорному та Азовському морях 20-25°; в Дніпрі біля Києва 24°.