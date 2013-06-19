Українців немає серед загиблих у Чехії

Українських громадян немає серед загиблих внаслідок повені в Чеській Республіці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич.

“За статистичною інформацією, від повені постраждали 920 населених пунктів та загинули 12 осіб, серед загиблих громадян України немає”, - сказав Зварич.

Він повідомив, що за інформацією Посольства України в Чеській Республіці, у зв’язку зі шкодою, заподіяною повінню, на території Чеської Республіки залишаються закритими для проїзду близько 50 автошляхів місцевого значення. Найбільше перекритих вулиць у Празі.

Як повідомляв УНІАН, у Чехії на початку червня через повінь були евакуйовані понад 8 тис. осіб.