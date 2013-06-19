ВР не схвалила рекомендації "Чорнобильських" слухань

Верховна Рада не прийняла проект постанови про рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан, заходи та перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи".

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 154 народних депутатів із 323, зареєстрованих у сесійній залі.

Водночас депутати підтримали пропозицію повернути проект постанови у профільний комітет для підготовки його до повторного першого читання. За це рішення проголосували 245 народних депутатів із 331, зареєстрованого у сесійній залі.

Відповідним проектом постанови народного депутата від "Свободи" Ірини Сех передбачалося схвалити рекомендації парламентських слухань, які відбулися 17 квітня.

При цьому Кабінет міністрів України до 1 грудня 2013 року, має, згідно з документом, поінформувати Верховну Раду про стан реалізації зазначених рекомендацій парламентських слухань.

Так, учасники парламентських слухань рекомендують, зокрема, Кабінету міністрів на підставі даних дозиметричної паспортизації населених пунктів розробити та подати на розгляд Верховної Ради проект Загальнодержавної цільової соціально-економічної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Крім того, рекомендується розробити та подати на розгляд Верховної Ради проект закону "Про перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення" на підставі рішень обласних рад.

Також Кабміну рекомендується, зокрема, прискорити підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради проекту закону "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему" та забезпечити її належне фінансування шляхом внесення відповідних змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" та наступні роки.