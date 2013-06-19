В українських сирах виявили багато мікроорганізмів

Управління Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) у Челябінській області виявило в сирі українських підприємств, що входять до складу агрохолдингу «Мілкіленд», перевищення допустимої норми вмісту мікроорганізмів, йдеться в повідомленні відомства, оприлюдненому на його офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, у продукції підприємств «Прометей» (філіал «Менський сир»), «Рось» (філіал «Охтирський сиркомбінат») і «Миргородський сироварний комбінат» виявлено перевищення допустимого вмісту кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів.

Як повідомляв УНІАН, Россільгоспнагляд із 27 травня поточного року ввів режим посиленого лабораторного контролю для українських компаній «Гадячсир» (Полтавська обл.) і «Прометей» (Чернігівська обл.) у зв`язку з виявленими в їх продукції антибіотиками.

Довідка УНІАН. Група компаній «Мілкіленд» - диверсифікований виробник молочної продукції, що веде бізнес у Росії, Україні та Польщі. «Мілкіленд» входить до п`ятірки передових компаній молочного ринку країн СНД.

Компанія Milkiland володіє 10 заводами в Україні, Останкінським молочним комбінатом у Москві та заводом Ostrowia в Польщі й займається виробництвом твердих сирів і масла, а також молочних продуктів.

Велику частину своєї продукції Milkiland продає під брендом "Добряна", а також "Останкінська" і "Коляда".