Дефіцит вітаміну D призводить до астми

Група дослідників дійшла висновку, що відсутність засмаги сприяє виникненню багатьох хвороб. Зокрема астми і всіляких аллергій. Про це повідомили вчені з Гарвардського університету. Саме через брак в організмі вітаміну D, останнім часом відзначено зростання захворюваності на ці хвороби.

На думку вчених, причиною стрибка цих хвороб стало те, що останнім часом люди все рідше бувають на свіжому повітрі. Саме через те, що цілий день чоловік проводить у приміщенні, на роботі або вдома, його організму не вистачає сонячного світла. Навіть переміщатися сучасні люди люблять не пішки, як раніше або на велосипеді, а на машині, що так само не сприяє насиченням шкіри вітаміном D

Як вважають дослідники, їхня гіпотеза повністю пояснює широке розповсюдження астми і всіляких аллергій. Люди частіше схильні до цих захворювань у тих країнах, які віддалені від екватора.

Варто відзначити, що раніше вчені оголосили, що брак вітаміну D призводить до остеопорозу, гіпертонії, а також сприяє розвитку діабету і раку.

До того ж раніше наголошувалося, що недостатнє проводження часу на сонці може призвести до швидкого старіння організму. Британські вчені провели дослідження і відзначили, що люди, які рідко засмагають, старіють швидше за останніх і хворіють в основному на старечі хвороби. Серед поширених хвороб у людей з недоліком вітаміну D розсіяний склероз і серцеві недуги. Варто відзначити, що цей вітамін ще називають сонячним. Він утворюється в шкірі під час контакту з сонячними променями. У такий спосіб людський організм отримує до 90% необхідної йому денної дози цього вітаміну.

До речі дефіцит цього вітаміну дуже складно відшкодувати через їжу, адже він украй важливий для людини. Люди, які не отримали цей елемент, старіють істотно швидше, відзначає доктор Брент Річардс з Королівського коледжу Лондона. За його словами у таких людей біологічний вік на п`ять років більший, ніж у людей з нормальним вмістом вітаміну D.

Ще однією проблемою є розповсюдження потенційно смертельних хвороб через брак цього вітаміну. Як відзначив професор Спектор, третина британців страждає від недоліку вітаміну D. Цей чинник піддає людське життя серйозній небезпеці. Дослідник рекомендує людям частіше бувати на сонці і їсти більше продуктів, які багаті на вітамін D. До такої їжі відноситься риба, каші на основі злаків, яйця, вітамінізоване молоко.

Відзначимо, що увені британського Центру дослідження раку попереджають про небезпеку тривалого знаходження на сонці. Таке перебування може призвести до захворювання на рак шкіри.

utro.ua