В Україні буде збудовано 2,5 тис. спортмайданчиків

Віце-прем’єр міністр України Олександр Вілкул сьогодні представив Загальнодержавну соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2013—2017 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, Вілкул зазначив: "Забезпечення можливості займатися спортом кожному українцю, насамперед - дітям та підліткам, - це одна з пріоритетних задач уряду. Для цього Кабмін розробив і затвердив Програму, яку тепер повинна затвердити Верховна Рада. Згідно з Програмою, кількість спортивних закладів в Україні буде зростати, зокрема, буде збудовано 2,5 тисячі багатофункціональних спортивних майданчиків. Ці майданчики, в тому числі, будуть використовуватися для гри в баскетбол».

Вілкул зазначив, що в рамках підготовки до ЄвроБаскету-2015 в Україні будуються нові спортивні об`єкти. Це - шість найсучасніших мультифункціональних арен у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові, в яких можна буде проводити змагання світового рівня з понад 100 видів спорту, а також масштабні виставки та концерти. Буде побудовано три спортивні комплекси (у Києві, Криму та Карпатах), які стануть тренувальною базою для національної збірної України.

Також буде зведено шість спортивних комплексів (у Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Львівській, Одеській та Харківській областях), які після проведення ЄвроБаскету-2015 будуть передані дитячо-юнацьким спортивним школам.