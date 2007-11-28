В Україні збільшиться фінансування на дитячу кардіологію і кардіохірургію

Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні вніс зміни у Державну програму з попередження серцево-судинних захворювань на 2006-2010 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні на брифінгу в Кабміні.

«Зміни передбачають збільшення фінансування на 443 млн. грн. Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології і кардіохірургії Міністерства охорони здоров`я», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, з цієї суми близько 100 млн. грн. планується виділити на закупівлю сучасного медичного устаткування і більш як 340 млн. грн. – на закупівлю медикаментів для центру.

«Цей центр повністю забезпечує потреби України в проведенні операцій дітям від народження до трьох років із виправлення патологій серця і подолання серцево-судинних захворювань», - підкреслив Д.ТАБАЧНИК.