Українці стали їсти менше хліба

Скорочення виробництва хліба та хлібобулочних виробів у січні-травні 2013 року на 7,3% викликано зниженням його частки в раціоні українців.

Про це йдеться в коментарі Департаменту розвитку реального сектора економіки Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Тенденція до скорочення виробництва хліба є довготривалою й пояснюється змінами, які відбуваються в раціоні українського споживача, а саме - переорієнтацією споживчого попиту на ті продукти, споживання яких не досягає раціональних норм, в першу чергу м`яса та молока», - йдеться в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в січні-травні 2013 року становило 618 тис. тонн, що на 7,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Обсяг виробництва цієї продукції в травні становив 122 тис. тонн, що на 12,7% менше, ніж у травні 2012 року, і на 1,9% поступається квітневим показникам поточного року.