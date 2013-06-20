Українські аптекарі працюватимуть за новими стандартами

Нові аптечні стандарти, які можуть бути введені наприкінці 2013 року в Україні, сприятимуть підвищенню рівня професіоналізму аптекарів, що дозволить пацієнтам отримувати якісніше фармобслуговування.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила експерт робочої групи за стандартами якості та безпеки фармацевтичної практики й фармацевтичної опіки при Європейському директораті з контролю якості лікарських засобів і охорони здоров`я Ради Європи Ольга Гринцова під час круглого столу "Впровадження стандартів Належної аптечної практики (GPP). Підсумки дослідження фармацевтичних послуг".

«Для аптек необхідне підвищення професійного рівня, для повноцінного консультування пацієнта... В першу чергу, це торкнеться професіоналізму провізора», - сказала Гринцова

Експерт також додала, що пацієнти отримають пряму вигоду від введення нових стандартів.

Пацієнти отримуватимуть, по-перше, якісний препарат і плюс до цього - консультацію фахівця з ліків. Адже часто в лікарів немає часу пояснювати, як застосовувати препарат, які побічні ефекти, - сказала Гринцова.

При цьому експерт повідомила, що ще невідомо, чи будуть ці стандарти обов`язкові або добровільні для виконання.

За словами Гринцової, багатоетапність проекту не дозволить реалізувати його раніше, ніж до кінця 2013 року. Нові стандарти включають низку змін, зокрема введення поняття «Фармацевтична послуга» і впровадження вимог за основними послугами в нормативно-правову базу України, розділення ролей провізора і фармацевта, підвищення рівня освіти провізора.

Водночас, громадські організації й представники великих аптечних мереж сумніваються в реальності запропонованих стандартів в українській аптечній галузі.

«Належна аптечна практика - це не спосіб виживання. Ми можемо робити все, але все залежить від рівня розвитку держави. Не потрібно так швидко (вводити нові стандарти – УНІАН)», - сказала голова громадської ради при Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров`я України Тетяна Котляр.