Що не рекомендують їсти влітку

Влітку медики рекомендують не їсти в`ялену рибу, кондитерські вироби з кремом і уважніше ставитися до термінів зберігання продуктів. Про це у прес-центрі Харківської міської ради повідомила головний державний санітарний лікар Харкова Ірина Зубкова, передає УНН.

Вона підкреслила, що при покупці продуктів харчування в першу чергу потрібно звертати увагу на термін їх реалізації. Потрібно пам`ятати, що термін реалізації готових страв - від 6 до 12 годин. В продукції, відносно якої порушено температурний режим при зберіганні та реалізації, у великій кількості накопичуються патогенні мікроорганізми й токсини, що призводять до харчових отруєнь та виникнення різних кишкових захворювань. Особливо це стосується продуктів харчування, які реалізуються на стихійних торгових точках, біля виходів зі станцій метро. Проте причиною інфікування готової продукції може бути як неякісна сировина, так і вторинне зараження.

За словами головного санітарного лікаря Харкова, цього року, на жаль, статистика говорить про зростання рівня захворюваності гострими кишковими інфекціями в порівнянні з минулим роком. Так, зростання захворювань на гастроентероколіт склав 7%, сальмонельозом - 11,8%, дизентерію - 37,9%.

Збудники сальмонельозу найбільше зустрічаються в яйцях, молоці та м`ясі, дизентерією і гастроентероколітом можна захворіти, вживаючи заражене інфекцією молоко і овочі.

Ірина Зубкова зазначила, що, незважаючи на випадки неякісного зберігання та недотримання температурних режимів в магазинах, найчастіше харків`яни захворюють, вживаючи їжу домашнього приготування. З вживанням домашньої їжі пов`язано до 50% випадків кишкових інфекцій, близько 30% - придбаних на ринках і близько 20% - продуктів з торгових мереж.

"Це ще раз підтверджує те, що вся причина захворюваності гострими кишковими інфекціями криється у нас в будинках, де ми не зовсім якісно ставимося до придбання продуктів та їх обробки", - підкреслила Ірина Зубкова.

Вона також зазначила, що в червні в Харкові зареєстровано випадок захворювання двох людей ботулізмом після вживання в`яленої риби. Хворі поступили в реанімаційне відділення стаціонару в дуже важкому стані, були підключені до апарату штучної вентиляції легенів. Зараз обидва пацієнта знаходяться на лікуванні в стаціонарному відділенні обласної інфекційної лікарні в стані середньої тяжкості. Причиною хвороби стало вживання риби, яку вони купили в продуктовому магазині в Дзержинському районі Харкова. При перевірці магазину фахівці управління Держсанепідслужби виявили в`ялену рибу без відповідного маркування. Керівника магазину оштрафували, рибу, яка була в магазині на момент перевірки, продавати заборонили.