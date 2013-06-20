Чи приймуть в Україні закон про хімічну кастрацію педофілів?

Кастрацію пропонують проводити після отримання експертизи про наявність сексуального розладу. В Україні для засуджених за групове зґвалтування або педофілію можуть ввести процедуру хімічної кастрації, пише ТСН.

Відповідний законопроект подав до Верховної Ради нардеп від "Батьківщини" Геннадій Москаль.

Зокрема, пропонується, що за зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітніх, засуджених засудять на термін від 10 до 12 років із застосуванням хімічної кастрації строком до 3 років.

Крім того, за зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітніх буде каратися позбавленням волі на строк від 12 до 15 років із застосуванням хімічної кастрації строком до 3 років. Також пропонується каструвати близьких родичів або опікунів, які вступали у статеві відносини з неповнолітніми або займалися їх розбещенням. Згідно з проектом закону, хімічна кастрація повинна застосовуватися за рішенням суду до особи, якщо є висновок судово-психіатричної експертизи про наявність у неї розладів сексуальної поведінки.

Зазначимо, згідно з чинним Кримінальним кодексом за згвалтування в Україні карають позбавленням волі на термін від 3 до 15 років.

Нагадаємо, раніше дозволили каструвати педофілів і ґвалтівників у Росії та Молдові.