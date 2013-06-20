Присипки з тальком - небезпечні

Багато жінок використовують присипки з тальком для інтимної гігієни. Нове дослідження американських учених показало, що регулярне дослідження цього засобу пов`язане з підвищеною ймовірністю розвитку раку яєчників.

Співробітники Brigham and Women`s Hospital (Бостон) спільно з колегами з інших наукових центрів США провели мета-аналіз даних 8 досліджень із загальною участю 8525 жінок з діагнозом епітеліальний рак яєчників. До контрольної групи увійшли 9,8 здорових тис. жінок. Аналіз показав, що регулярне і довготривале використання присипок з тальком у ділянці статевих органів пов`язане з 24% збільшенням ризику розвитку раку яєчників.

На думку авторів дослідження, частинки тальку (мінерал підкласу силікатів) проникають у внутрішні статеві органи, накопичуються і викликають хронічне запалення. Це сприяє злоякісному переродженню клітин тканин і росту пухлини.

Результати дослідження опубліковані в журналі Cancer Prevention Research.

likar.info