9 міфів про герпетичну інфекцію

З настанням холодів людей з характерними висипами на губах з`являється все більше і більше. Здавалося б, це нерідке і аніскільки не загадкове захворювання, проте середньостатистичний пацієнт нічого не знає про герпес – хіба що «це така лихоманка на губах».

Про герпес писав ще Геродот за сто років до нашої ери: саме «батько історії» дав герпесу сучасну назву (від грецького herpein – повзати) – через здатність герпетичних виразок «розповзатися» у різні боки від первинної бульбашки на шкірі. За багато століть «спілкування» з герпесом це захворювання обросло безліччю міфів. Спробуємо розібратися з найпоширенішими з них.

Міф 1. Герпес не заразний

З точністю до навпаки. Герпес передається повітряно-крапельним (при кашлі, чханні, розмові), контактним (при поцілунках, користуванні загальним посудом, помадою, мундштуком) і статевим шляхами. Можливо також зараження дитини від матері при проходженні через родові шляхи. Зазвичай, це трапляється, якщо мати заразилася генітальним герпесом на третьому триместрі вагітності. При цьому в її організмі не встигають виробитися антитіла, які вона передає дитині. А якщо є ушкодження плаценти, дитина може заразитися в утробному періоді розвитку – такий герпес називається вродженим.

Міф 2. Герпес – прояв «простуди»

Насправді герпес – це самостійне захворювання, яке зумовлює вірус простого герпесу. Зазвичай він активізується при переохолодженні, стресі, перевтомі, загостренні хронічних захворювань або зниженні загального імунітету.

Міф 3. Якщо з`явилися висипи на губах, застуда пішла на спад

Поширена точка зору, проте, не має нічого спільного з дійсністю. Насправді висипи означають, що перенесена респіраторна інфекція ослабила імунітет, і це дало вірусу герпесу можливість активно діяти.

Міф 4. Якщо висипи пройшли – герпес вилікувано

Це було б дуже здорово, але, на жаль, видалити вірус з організму неможливо. Він залишається з людиною на все життя, і можна лише примусити його перебувати в «сплячому» стані. Тому вірус герпесу є у 95% людей, причому більшість набуває його у віці 3-4 років, але прояви його лише близько 20% людей.

Міф 5. Заразитися герпесом можна тільки за наявності висипів

Дійсно, в активній фазі хвороби виділяється більша кількість вірусних частинок і ймовірність зараження вища. Але передача інфекції може відбутися у будь-який момент через невидимі мікротравми шкіри і слизових оболонок.

Міф 6. Герпес на губах (лабіальний) і на статевих органах (генітальний) – це два абсолютно різних захворювання, при оральному сексі зараження не відбувається

Це твердження правильне лише частково. Дійсно, лабіальний герпес зазвичай зумовлений першим типом вірусу простого герпесу (ВПГ-1), а генітальний – другим (ВПГ-2). Проте обидва типи вірусу можуть призвести до висипів і на губах, і на геніталіях. Особливо часто така зміна «місцепроживання» відбувається якраз при оральному сексі.

Міф 7. Презерватив повністю захищає від зараження генітальним герпесом

Презерватив дійсно знижує ризик зараження, але стовідсоткової гарантії, на жаль, не дає. Передача вірусу може відбутися через ділянки тіла, не закриті презервативом, або через певні дефекти «гумового друга» (наприклад, неякісний або надмірно пористий).

Міф 8. Найкраще лікування – припікання болячок спиртом, йодом або зеленкою

Припікання не впливає на вірус герпесу і його активність, а ось обпалити ушкоджену шкіру і слизову оболонку у такий спосіб дуже легко. Краще акуратно змастити висипи антисептиком, що не містить спирту, щоб не приєдналася гнійна інфекція. А саме загострення герпесу лікують спеціальними противірусними препаратами, наприклад, ацикловіром, який перешкоджає розмноженню вірусу. При частих загостреннях використовують ліки, що стимулюють імунітет, і загальнозміцнювальні засоби.

Міф 9. Герпес – безпечне захворювання, і вражає тільки шкіру

Взагалі-то, герпес займає друге місце за смертністю від вірусних інфекцій, поступаючись тільки ГРІ. Вірус простого герпесу вбудовується в геном нервових клітин, тому висипи виникають у місцях нервових закінчень і супроводжуються сильним болем. Теоретично герпес може виявитися скрізь, де є нервова тканина, а значить – практично в будь-якому органі. При зниженні загального і місцевого імунітету герпетичне запалення може розвинутися в слизовій оболонці рота і гортані, рогівці і кон`юнктиві ока, лімфатичних вузлах, внутрішніх статевих органах, кишечнику, печінці, нирках, легенях і центральній нервовій системі. При ураженні головного мозку переважна більшість хворих вмирають або залишаються інвалідами.

Крім того, при вродженому герпесі ймовірні множинні вади розвитку і навіть смерть немовляти, а генітальний герпес значно підвищує ризик щодо розвитку раку шийки матки у жінок і раку передміхурової залози у чоловіків.