Перевірка глазурованих сирків шокувала навіть експертів!

Учені із Загальноросійської асоціації генетичної безпеки оприлюднили результати незалежної перевірки одного з улюблених дитячих ласощів - глазурованих сирків. Результати привели в шок навіть досвідчених експертів: нормам не відповідали 11 з 12 перевірених екземплярів, а в одному знайшли золотистий стафілокок.

"Найшкідливіше", що знайшли в 11 екземплярах сирків, - це перевищення (до 1000 разів) вмісту дріжджів. Це означає, що поїдання таких сирків може призвести до інтоксикації організму, дисбактеріозу, ослаблення імунної системи, порушення обміну речовин і розладу функцій шлунково-кишкового тракту і органів систем виділення.

Рівно в половині зразків знайшлася кишкова паличка (Е. coli), яка викликає збої в роботі шлунково-кишкового тракту, накопичення токсичних речовин, завдає удару по імунітету, печінці, нирках. У дітей зараження Е. coli може призвести навіть до летального результату.

Ще в чотирьох пробах дослідники виявили цвілеві гриби, з якими в організм поступають токсини, що згубно впливають на імунну систему, нирки і печінку.

Нарешті, в одній із проб експерти виявили золотистий стафілокок, який викликає гнійні інфекції, фурункульоз, ослаблення імунітету, пронос, рвоту, болі в животі і так далі.

Учені не сумніваються, що причина всіх виявлених порушень - у недотриманні санітарно-гігієнічних норм на підприємствах. Це вже не перша перевірка продуктів молочного ряду, і цвілеві грибки і дріжджі експерти знаходять у них теж не вперше.

"У радянські часи на молочних заводах працювала навіть педикюрша, - розповів відомий біолог Олександр Баранов. - Вона перевіряла нігті у співробітників - нариви в їх куточках можуть бути джерелом стафілококової інфекції. Що стосується дріжджів і цвілі, то це говорить про те, що для приготування сирків використовували згіркле масло або прострочене сухе молоко. Людину поволі вбивають, бо отруєння білками (в даному випадку - токсинами) одне з найсильніших. Наявність же в продуктах кишкових паличок - показник фекальних компонентів. Значить, співробітники виробництв погано миють руки після туалету. Виходить, сьогодні на підприємствах - повне нехлюйство, немає ні жорсткого контролю, ні жорстких стандартів".

MIGnews.com.ua