Які щеплення робити перед відпусткою

МОЗ України нагадало співгромадянам, які збираються відвідати екзотичні країни, про необхідність зробити профілактичні щеплення.

У країнах з екваторіально-тропічним кліматом поширені інфекційні і паразитарні хвороби, багато з яких не зустрічаються в Україні, або зустрічається рідко. Часто ці захворювання передаються через воду, заражені продукти харчування, кровососних комах, при контакті з хворими людьми або інфікованими об`єктами навколишнього середовища. Також в країнах з теплим кліматом широко поширені отруйні рослини і тварини.

Перед поїздкою в яку-небудь країну МОЗ рекомендує наперед дізнатися в органах Державної СЕС і у туроператорів про епідемічну ситуацію на її території і необхідні щеплення.

likar.info