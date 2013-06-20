Батьки дівчинки, яка загинула у санаторії, отримають 100 тисяч

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 100 тис. грн для надання допомоги сім’ї дитини, яка загинула внаслідок нещасного випадку у державному закладі «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Юність» Міністерства охорони здоров’я України», розташованого в смт Сімеїз».

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 19 червня 2013 року, повідомляє Урядовий портал.

Іншим розпорядженням уряду з резервного фонду державного бюджету виділено 12 млн 835,5 тис. грн на проведення першочергових заходів, пов’язаних із запобігання виникнення надзвичайної ситуації в будівлі корпусу № 6 санаторію "Юність".

Як повідомляв УНІАН, 30 травня в санаторії «Юність» (смт. Сімеїз) внаслідок обвалення балкона на третьому поверсі будівлі дві дівчинки - мешканки Львова одержали травми різного ступеня тяжкості й були госпіталізовані до Лівадійської лікарні. Одна з них від одержаних травм померла. Спальний корпус санаторію, де обвалився балкон, побудовано ще в 1906 році. За фактом обвалення частини балкона почато кримінальне провадження.

Після трагедії в Криму було ініційовано перевірку контролюючими органами технічного стану і безпеки всіх дитячих установ оздоровлення і відпочинку.