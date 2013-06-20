Де у Києві найзабрудненіше повітря

У Києві в травні 2013 року загальний рівень забруднення повітря порівняно з квітнем поточного року підвищився за рахунок збільшення вмісту газів у навколишньому середовищі (формальдегіду і діоксиду азоту), повідомила Центральна геофізична обсерваторія гідрометслужби України.

Найбільш забрудненим районом, як і в квітні 2013 року, учені назвали Бессарабську площу, а найменш забрудненим – Гідропарк.

Серед високозабруднених районів столиці також перебувають райони площі Перемоги, Московської площі, проспекту Перемоги, Оболонського проспекту і бульвару Лесі Українки. Підвищене забруднення дослідники спостерігають на вулиці Скляренка, Попудренка, Довженка, Стражеско, Каунаській.

Нижчий рівень забруднення зафіксовано на вулиці Лазо, на території Національного комплексу "Експоцентр" і в районі Багринової гори.

Рівень забруднення повітря в Києві порівняно з травнем 2012 року знизився за рахунок зниження вмісту формальдегіду, фенолу і діоксиду азоту.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року найвищий рівень забруднення повітря в Києві учені зафіксували на Бессарабській площі, а найнижчий – в Гідропарку.

У квітні 2013 року порівняно з березнем поточного року індекс забрудненості атмосферного повітря в столиці збільшився на один ступінь - до «високого». Забрудненість атмосферного повітря характеризується чотирма рівнями: низький, підвищений, високий і дуже високий.

Довідка УНІАН. Центральна геофізична обсерваторія гідрометслужби України з грудня 2005 року увійшла до структури управління МНС України.

ЦГО проводить дослідження атмосферного повітря Києва на 16 стаціонарних постах.