Хто наживається на харчуванні дітей-чорнобильців?

Народний депутат України від «УДАРу» Павло Розенко звернувся до голови Верховної Ради Володимира Рибака щодо заслуховування завтра під час Години запитань до уряду міністра соціальної політики Наталії Королевської з приводу зловживань, які пов’язані з організацією харчування дітей-чорнобильців.

Як передає кореспондент УНІАН, фракція “УДАР» пропонує, щоб Президент України Віктор Янукович відсторонив на час розслідування від займаних посад тих, хто причетний до цієї ситуації.

На даний час Рибак нічого не відповів на цю позицію.