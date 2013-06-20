Змінено графік чергування міністра охорони здоров'я у свята

Кабінет міністрів України змінив графік чергування міністрів 22-24 і 28-30 червня та 24-26 серпня 2013 року.

Текст відповідного розпорядження від 19 червня № 423-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Документом визначається, що 28 червня замість міністра соціальної політики Наталії Королевської чергуватиме міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова, а 30 червня – Королевська замість Богатирьової.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін затвердив графік чергування міністрів 22-24 і 28-30 червня та 24-26 серпня 2013 року. Зокрема, з метою забезпечення вирішення невідкладних питань 22-24 і 28-30 червня та 24-26 серпня 2013 р. встановлено, що 22 червня чергує міністр юстиції Олександр Лавринович, 23 червня – міністр культури Леонід Новохатько, 24 червня – міністр промислової політики Михайло Короленко, 29 червня – міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов.

Крім того, 24 серпня чергуватиме міністр економічного розвитку і торгівлі Геннадій Темник, 25 серпня – віце-прем’єр-міністр Костянтин Грищенко, 26 серпня – міністр соціальної політики Королевська.