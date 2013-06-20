Усі діти, які отримали опіки ніг у Болгарії, виписані з лікарні

Прокуратура Кривого Рогу перевіряє законність виїзду місцевого дитячого ансамблю «Ювента» до Болгарії, де під час виступу на сцені 22 дитини дістали опіки ніг.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Кривого Рогу, «13 травня 2013 року керівником колективу «Ювента» було укладено договір з туроператором щодо надання послуг з оформлення поїздки до міста Несебр Республіки Болгарія для участі у Міжнародному дитячому фестивалі на запрошення оргкомітету. На батьківських зборах батьки дали згоду на виїзд дітей та оплату витрат на проїзд, харчування та проживання учасників колективу протягом 10 днів (415 євро на кожну дитину). Відповідальність за збереження життя та здоров`я дітей було покладено на керівників ансамблю та медичного працівника, який його супроводжував».

У повідомленні підтверджується, що виписані з лікарні діти повернуться додому разом з колективом 23 червня.

Як повідомляв УНІАН, 22 дівчинки з України, які брали участь у фестивалі "Сонце, радість і краса" у Несебрі, 17 червня потрапили до лікарні Бургаса з опіками ступні.

За даними болгарських ЗМІ, українські танцівниці вийшли на сцену босоніж. Температура повітря була близько 35 градусів. Гумове покриття сцени розігрілося, як з`ясувалося, до температури 50-56 градусів, однак організатори цього не помітили. Після виступу діти поскаржилися на опіки і були відправлені до лікарні.

18 червня у МЗС України підтвердили, що 22 дитини з України (віком від 13 до 15 років) були доставлені до лікарні в Бургасі з опіками. 15 дітей отримали легкі часткові опіки і не потребували госпіталізації. Їм було надано необхідну в таких випадках медичну допомогу. Ще 7 дітей мали опіки від 1-го до 2-го ступенів усієї поверхні ступні, і їх було залишено в лікарні. 19 червня дівчаток виписали у доброму стані. Після чергового медогляду усіх дітей з опіками лікарями було констатовано їх одужання.

Як повідомила Консульству керівник танцювальної групи «Ювента», їхній від’їзд на Батьківщину планується автобусом 22 червня ц.р.

Справа перебуває на особливому контролі МЗС та Консульства України у Варні.