Щодня у ДТП гинуть 13 українців

Посилення безпеки пішоходів та велосипедистів є вкрай актуальним для України.

На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко на міжнародній конференції «Безпека пішоходів та велосипедистів», що розпочалася сьогодні в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра.

Віце-прем’єр підкреслив, що на дорогах світу щорічно гине більше 1 млн 200 тис. людей та 50 млн отримують травми різного ступеню тяжкості. «І українські дороги в цьому сенсі, на жаль, не є виключенням. Щороку на них відбувається майже 200 тис. ДТП, у яких близько 40 тис. осіб отримують травми і понад 5 тис. - гинуть. Щодня аварії забирають життя 13 людей і калічать близько сотні. 35% від загиблих у дорожньо-транспортних пригодах становлять пішоходи і велосипедисти», - наголосив Грищенко.

Він висловив переконання, що посилення безпеки пішоходів та велосипедистів є вкрай актуальним для всіх країн світу, в тому числі й України, і проведення цієї міжнародної конференції приверне увагу суспільства до необхідності забезпечення безпеки цієї найуразливішої категорії учасників дорожнього руху й започаткує активні дії щодо реалізації заходів, спрямованих на їх захист.

Грищенко також зазначив, що приєднання України до проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху прискорило прийняття важливих державних рішень у сфері безпеки дорожнього руху, які дали перші позитивні результати.

«Ми вже маємо перші позитивні результати наших зусиль. В цьому році в Україні спостерігається тенденція до зменшення кількості ДТП з потерпілими (на 5%). За п’ять місяців 2013 року у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року кількість загиблих внаслідок аварій зменшилася на 21,9%, а травмованих – на 31%», - наголосив Грищенко, відзначивши важливу роль у цих позитивних тенденціях міжсекторальну взаємодію уряду та «Асоціації безпеки дорожнього руху».

Віце-прем’єр-міністр України окремо наголосив на тому, що культура поведінки на дорогах, повага водіїв до пішоходів та велосипедистів – це ті аспекти, які необхідно постійно вдосконалювати не лише шляхом застосування адміністративних методів, а і проведення більш активної роз’яснювальної роботи.

«І одними лише каральними заходами щодо безвідповідальних водіїв проблему не можна вирішити. Хоча радикальне підвищення штрафів та введення інших суворих покарань вже істотно зменшило число випадків водіння автомобіля в нетверезому стані. Нам необхідна масштабна роз’яснювальна робота та впровадження нових методик в організацію дорожнього руху, будівництво інфраструктури, безпеку транспортних засобів», - зазначив Грищенко.