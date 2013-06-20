ВР планує врегулювати питання фінансування інтернатів

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо включення видатків на деякі загальноосвітні навчальні заклади до видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 361 із 387 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

ВР вирішила скоротити процедуру підготовки даного законопроекту до другого читання і розглянути його 2 липня.

Даним законопроектом передбачається включити до визначеного статтею 90 Бюджетного кодексу України переліку загальноосвітніх навчальних закладів, які фінансуються за рахунок видатків на освіту з бюджету АРК та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати та ліцеї-інтернати.

В пояснювальній записці йдеться, що стаття 90 «Видатки, що здійснюються з бюджету Криму та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» Бюджетного кодексу України містить слова «загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», але не містить слів «ліцеї, колегіуми, гімназії».

В ній зазначено, що відповідно до діючого Закону «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», до загальноосвітніх навчальних закладів належать, серед іншого, «гімназія (гімназія-інтернат) - навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю; колегіум (колегіум-інтернат) - навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного профілю; ліцей (ліцей-інтернат) - навчальний заклад III ступеня з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою (може надавати освітні послуги II ступеня, починаючи з 8 класу).

В пояснювальній записці сказано, що у цих визначеннях немає слів - «заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», що надавало підстави Головному контрольно-ревізійному управлінню України кваліфікувати такі видатки як нецільові та ініціювати позбавлення фінансування зазначеної категорії навчальних закладів.

«Проте такий підхід ставить у нерівні умови дітей, які проживають і навчаються не в домашніх умовах і, відповідно, потребують турботи з боку держави», - зазначено в пояснювальній записці.

Під час розгляду даного законопроекту в сесійній залі виникла словесна суперечка. Опозиція наполягала, щоб даний законопроект був сьогодні ухвалений одночасно в першому читанні і в цілому як закон, щоб запобігти закриттю навчальних закладів, фінансування яких регламентується даним законопроектом.

Фракція ПР відмовлялася ухвалювати його сьогодні одночасно і як закон. Зокрема, народний депутат України Ганна Герман наголосила, що опозиція не підтримала сьогодні роботу парламенту до завершення розгляду всіх питань порядку денного, щоб можна було розглянути, зокрема, і цей законопроект.

У відповідь народний депутат України Володимир Литвин закликав: “Давайте відкинемо цю політику”. За його словами, даний законопроект не містить жодної політики і без його ухвалення залишиться невирішеним питання щодо фінансування ряду навчальних закладів.

В результаті парламент вирішив, щоб підготувати цей законопроект до другого читання за скороченою процедурою з тим, щоб до завершення сесії ухвалити його як закон.