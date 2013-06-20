В Україні перевірять якість харчування дітей-чорнобильців

Міністерство соціальної політики створило спеціальну комісію, яка розпочала перевірку якості надання послуг з харчування дітям-чорнобильцям.

Про це заявила міністр соціальної політики України Наталія Королевська, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За її словами, комісія була створена через численні звернення батьків, громадських організацій та представників ЗМІ зі скаргами на якість та вартість харчування для дітей-чорнобильців.

«Ми отримали численні звернення від батьків, громадських організацій, представників ЗМІ щодо якості та вартості харчування дітей-чорнобильців. У зв’язку із цим Мінсоцполітики було створено спеціальну комісію та розпочато перевірку якості надання послуг з харчування дітям-чорнобильцям по всій країні. Перевіркою буде охоплено діяльність усіх без винятку компаній, які в листопаді минулого року перемогли у відповідному тендері. На сьогодні їхніми послугами охоплено 236 тис. дітей-чорнобильців у 12 областях України. Перевірятиметься як якість харчування, так і обґрунтованість цін на продукти», - сказала Королевська.

Також вона зазначила, що час для здійснення перевірки обрано не випадково. «Період літніх канікул у школах, поки діти відпочивають та не потребують харчування у школі, найкраща нагода навести лад у цій сфері», – сказала міністр.

Вона запевнила, що перевірка буде ґрунтовною та за її підсумками вживатимуться необхідні заходи. «За кожним фактом порушень ми звертатимемося до правоохоронних органів та за підсумками перевірки розриватимемо угоди з несумлінними постачальниками. Ми не допустимо, щоб діти отримували неякісні продукти або щоб через завищення ціни знижувалися норми споживання», - сказала вона.

Крім того, Королевська повідомила, що Мінсоцполітики ініціює зміни до тендерних умов, щоб посилити контроль за компаніями, які надають харчування дітям-чорнобильцям.

«Ми ініціюємо зміни, що посилять контроль за такими компаніями. Ми запровадимо їхню пряму підзвітність батьківським комітетам та громадським організаціям, рішення яких має стати вирішальним у питанні співпраці з тими чи іншими компаніями. Окрім цього, буде запроваджено більш жорстку відповідальність компаній-постачальників за неякісно надані послуги», – підсумувала Королевська.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 червня, депутати від «УДАРу» звернулися до голови Верховної Ради Володимира Рибака щодо заслуховування завтра під час Години запитань до уряду міністра соцполітики Королевської з приводу зловживань, які пов’язані з організацією харчування дітей-чорнобильців.

Зокрема, як сказав депутат Павло Розенко, в «Українській правді” була розміщена стаття під назвою “Сім’я об’їдає дітей”, де йдеться про серйозні факти порушень організації харчування дітей в школах.

Фракція “УДАР» пропонує, щоб Президент України Віктор Янукович відсторонив на час розслідування від займаних посад тих, хто причетний до цієї ситуації.

На даний час Рибак нічого не відповів на цю позицію.