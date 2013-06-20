В Україні на межі закриття близько 100 ліцеїв-інтернатів

Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти та науки, народний депутат від “Батьківщини” Лілія Гриневич заявляє, що через прогалину в Бюджетному кодексі до 1 вересня в Україні можуть закритися близько 100 ліцеїв-інтернатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу після розгляду Верховною Радою законопроекту про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо включення видатків на деякі загальноосвітні навчальні заклади до видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів), який сьогодні був прийнятий у першому читанні.

Гриневич відзначила, що цей законопроект мав вирішити проблему закриття ліцеїв-інтернатів, яких на сьогодні в Україні близько 100.

“Через неможливість їх фінансування з обласних бюджетів вони можуть закритися до нового навчального року, і тому це було термінове голосування”, - сказала вона і додала, що більшість ВР не захотіла вирішити це питання.

Гриневич зазначила, що перспектива, що це питання в другому читанні стоятиме наступного пленарного тижня, є примарною.

“Нас цікавлять ліцеї-інтернати, провладну більшість цікавлять векселі”, - сказала депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 червня, Верховна Рада прийняла в першому читанні зміни до статті 90 Бюджетного кодексу (щодо включення видатків на деякі загальноосвітні навчальні заклади до видатків бюджету АРК та обласних бюджетів).

Даним законопроектом передбачається включити до визначеного статтею 90 Бюджетного кодексу переліку загальноосвітніх навчальних закладів, які фінансуються за рахунок видатків на освіту з бюджету АРК та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати та ліцеї-інтернати.

Під час розгляду даного законопроекту в сесійній залі виникла словесна суперечка. Опозиція наполягала, щоб даний законопроект був сьогодні ухвалений одночасно в першому читанні і в цілому як закон, щоб запобігти закриттю навчальних закладів, фінансування яких регламентується даним законопроектом.

Фракція ПР відмовлялася ухвалювати його сьогодні одночасно і як закон. Зокрема, народний депутат України Ганна Герман наголосила, що опозиція не підтримала сьогодні роботу парламенту до завершення розгляду всіх питань порядку денного, щоб можна було розглянути, зокрема, і цей законопроект.

У відповідь народний депутат України Володимир Литвин закликав: “Давайте відкинемо цю політику”. За його словами, даний законопроект не містить жодної політики і без його ухвалення залишиться невирішеним питання щодо фінансування ряду навчальних закладів.

В результаті парламент вирішив скоротити процедуру підготовки даного законопроекту до другого читання і розглянути його 2 липня.