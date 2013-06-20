Українські шахти зроблять безпечними

Президент України Віктор Янукович пообіцяв прискорити роботу з підключення шахт до автоматизованої системи безпеки.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав, спілкуючись з громадянами перед початком засідання Ради регіонів у Луганську.

Президент нагадав, що з 2002 року розпочалося впровадження комплексної автоматизованої системи управління роботою шахт для підвищення безпеки. За словами Януковича, з приблизно 160 працюючих українських шахт до системи комплексної безпеки підприємств вугільної галузі вже підключено близько 30.

«Ця робота продовжується. У цьому році є бюджетне фінансування. Будемо прискорювати цю роботу», - сказав Президент.

Він зазначив, що підключення шахти до такої системи коштує близько 20 млн грн, але життя людей, за словами глави держави, коштує набагато дорожче.

Янукович підкреслив, що для активізації цієї роботи необхідна відповідна законодавча база.

«Все, що пов’язано з життям людей, безпекою, покращенням якості життя - це наша робота. На першому місці - це здоров’я людини», - наголосив Президент.

Він додав, що питання забезпечення гідного рівня життя людей є першочерговим для влади. За словами Януковича, це може стати основою для зростання економіки, і як наслідок, створення належних соціальних умов, підвищення заробітної плати тощо.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент ознайомився з діяльністю Центру комплексної безпеки підприємств вугільної галузі в Луганську.

Розташований у Луганську Центр комплексної безпеки підприємств вугільної галузі об’єднує усі 32 уніфіковані телекомунікаційні системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС), які працюють на підприємствах вугільної галузі, в тому числі у Луганській області на 9 шахтах.

Апаратура УТАС дозволяє забезпечувати безперервний контроль параметрів стану шахтної атмосфери, в тому числі здійснювати контроль за провітрюванням тупикових виробок, підготовчих та очисних вибоїв, роботою головних вентиляторних установок. Інформація, яка надходить на пульти операторів, дає можливість своєчасно запобігти аварійним та іншим надзвичайним ситуаціям.

Система збирає та зберігає інформацію про стан гірничошахтного обладнання, про передачу команд управління від диспетчера до підземних об’єктів, на яких встановлені датчики апаратури УТАС. На дисплеї оператора УТАС відображається інформація про стан об’єктів, що знаходяться поза зоною нормальних параметрів роботи.