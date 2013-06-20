Київ: за 5 місяців зареєстровано більш як 13 тис. новонароджених

За 5 місяців нинішнього року в столиці зареєстровано понад 13 тис. (13 013) новонароджених. Про це сказала керівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві Ксенія Головач.

Про це УНІАН у Державній реєстраційній службі України.

Найбільша кількість державної реєстрації народження спостерігалася у січні (2 709) і квітні (2 704), далі ідуть травень (2 594), березень (2 546) і лютий (2 460).

«Найбільше дітей зареєстровано у Дарницькому районі (1 817) районі, далі ідуть Солом’янський (1606), Деснянський (1 505), Святошинський (1 501) та Дніпровський (1 434) райони. В першу чергу, така статистика пов`язана тим, що в зазначених районах багато спальних масивів і новобудов, де зазвичай мешкають молоді сім`ї з дітьми», - сказала Головач.

Вона також додала, що найменше малюків зареєстровано у Голосіївському, Шевченківському та Подільському районах, по 804, 960 та 996 відповідно.