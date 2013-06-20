З 1 липня на 25% підвищать надбавку на догляд за дитиною-інвалідом

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону „Про внесення змін до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 377 із 397 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Також ВР вирішила скоротити процедуру підготовки даного законопроекту до другого читання.

У законопроекті передбачається з 1 липня 2013 року підвищити розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом з високою мірою втрати здоров’я та надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду (підгрупи А) і встановити її на рівні 75% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (на сьогодні - 50%).

Пропонується також доповнити цей закон вимогою до одержувачів державної соціальної допомоги повідомляти органи, що її призначають, про обставини, які можуть вплинути на умови призначення, і у разі порушення відшкодовувати надміру виплачені суми, а також встановити умови стягнення сум державної соціальної допомоги, надміру виплачених одержувачу внаслідок зловживань з його боку.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що дія законопроекту пошириться на 15 тис. 540 сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю з високою мірою втрати здоров’я та надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду.

В ній сказано, що розмір державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А віком до 6 років (4 040 осіб) відповідно до норм діючого законодавства становить: з липня – 1 111,8 грн, з грудня – 1 180,3 грн; відповідно до норм законопроекту: з липня – 1 354,8 грн, з грудня – 1 438,3 грн.

Розмір державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А віком від 6 до 18 років (11 500 осіб) відповідно до норм діючого законодавства становить: з липня – 1 230,8 грн, з грудня –1 307,3 грн; відповідно до законопроекту: з липня – 1 533,3 грн, з грудня – 1 628,8 грн.

В записці сказано, що статистичних даних щодо кількості дітей-інвалідів підгрупи А немає, тому Міністерством соцполітики застосовується прогнозна кількість дітей-інвалідів підгрупи А, яким призначено надбавку на догляд.

Згідно зі статистичними даними, станом на 1 січня 2013 р. державна соціальна допомога призначена 231 343 інвалідам з дитинства, з них 33 852 – інваліди І групи підгрупи А (14,6%). Таким чином, 15 540 дітей-інвалідів підгрупи А складатиме 14,6% від загальної кількості дітей-інвалідів (106 431 особа), яким призначено надбавку на догляд.