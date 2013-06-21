Янукович доручив вжити заходів протипожежної безпеки

Президент України Віктор Янукович доручив голові Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайлу Болотських і віце-прем’єр-міністру Олександру Вілкулу вжити необхідних заходів протипожежної безпеки в літній період.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні на засіданні ради регіонів у Луганську.

«Просив би з урахуванням початку сезону різкого потепління провести зараз відповідні заходи, селекторні наради щодо прийняття необхідних заходів пожежної безпеки», - зазначив Янукович.

Окремо він акцентував увагу на перевірці складів електростанцій і вугільних шахт, де накопичилось багато вугілля.

У зв’язку з цим Президент доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони Андрію Клюєву створити міжвідомчу робочу групу, яка має перевірити всі склади та наявність на них відповідного обладнання в належному, готовому до використання стані. «На складах накопичилось багато вугілля. Ми знаємо, як воно горить», - сказав Янукович.