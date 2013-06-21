Риба захистить артерії

Нові відомості, отримані грецькими вченими в ході дослідження, були представлені в ході Всесвітнього кардіологічного конгресу. Наукова робота, передбачала оцінювання фахівцями ефекту омега-3 жирної кислоти, прийнятої протягом чотирьох тижнів у кількості 2 грам на добу пероральним шляхом на стан артеріальних стінок курців, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Так, згідно з результатами, вживання протягом недовгого часу омега-3 жирної кислоти сприяє поліпшенню жорсткості артерій, а також перешкоджає погіршення властивостей пружності артеріальних стінок, що зазвичай буває викликано курінням.

«Отримані нами результати припускають здатність омега-3 жирних кислот блокувати згубний ефект, що надається на функції артерій, що є незалежним показником ризику розвитку серцево-судинних захворювань», - зазначив у своїй доповіді доктор Герасімос Сіасос з медичної школи Афінського університету, лікарні «Гіппократіон».

«Схоже, ефекти від прийому омега-3 жирної кислоти пов`язані з синергізмом між багаторазовими трохи заплутаними механізмами, які включають також протизапальні та антиатеросклеротичні дії. Крім усього іншого, людям, у яких відсутня діагностована історія ішемічної хвороби серця, необхідно споживати велику кількість риби, переважно жирної, насиченою омега-3 жирними кислотами, не менше двох разів на тиждень».