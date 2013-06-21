Президент доручив перевірити цільове використання санаторіїв

Президент України Віктор Янукович доручив Раді національної безпеки і оборони спільно з правоохоронними структурами створити робочу групу з перевірки цільового використання державних баз відпочинку, санаторіїв, інших об’єктів державної форми власності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив під час засідання Ради регіонів у Луганську.

«Раді національної безпеки і оборони разом з правоохоронними органами створити робочу групу негайно і перевірити, як використовуються ці бази відпочинку, санаторії тощо. Хто там відпочиває, де які дачі хто там створив. У тому числі, подивитися на державні дачі - як вони використовуються. Відомствам - за рахунок чого утримуються ці дачі», - сказав Янукович.