Перша допомога при зміїних укусах
Мінімізуйте рухи...
Фахівці заспокоюють: більшість видів змій безпечні (виняток становлять смертельно отруйні кобри і гадюки), але якщо ви не будете абсолютно впевнені, що визначили правильно, необхідно в найкоротші терміни після укусу надати собі першу допомогу, відповідно до інструкції нижче.
Емоційні симптоми зміїного укусу:
- непереборний страх
- паніка
- емоційна нестійкість
Це, у свою чергу, може викликати такі симптоми, як:
- нудота
- блювота
- діарея
- запаморочення
- непритомність
- тахікардія (прискорене серцебиття)
- холодний піт
Фізичні симптоми укусу змії:
- сильний біль і набряк на місці укусу
- млявість і слабкість
- нудота і блювота
- низький кров`яний тиск
- прискорене дихання
- сильна тахікардія
- змінене сприйняття того, що відбувається навколо
- дихальна недостатність або зупинка дихання
Перша допомога
- Зверніться за медичною допомогою негайно, якщо це можливо.
- Зберігайте спокій, пам`ятайте, більшість укусів змій не смертельні.
- Мінімізуйте рухи, якщо це можливо.
- Якщо вас вкусили за палець або руку, приберіть всі каблучки, браслети і годинник.
- Зробіть тугу пов`язку на вкушену кінцівку.
- Не обмежуйте рух грудної клітки, оскільки дихання залежатиме від цього.
- Якщо це можливо, тримайте укушену кінцівку на рівні тіла, але не вище - це може викликати переміщення отрути по організму швидше.