Перша допомога при зміїних укусах

Фахівці заспокоюють: більшість видів змій безпечні (виняток становлять смертельно отруйні кобри і гадюки), але якщо ви не будете абсолютно впевнені, що визначили правильно, необхідно в найкоротші терміни після укусу надати собі першу допомогу, відповідно до інструкції нижче.

Емоційні симптоми зміїного укусу:

- непереборний страх

- паніка

- емоційна нестійкість

Це, у свою чергу, може викликати такі симптоми, як:

- нудота

- блювота

- діарея

- запаморочення

- непритомність

- тахікардія (прискорене серцебиття)

- холодний піт

Фізичні симптоми укусу змії:

- сильний біль і набряк на місці укусу

- млявість і слабкість

- нудота і блювота

- низький кров`яний тиск

- прискорене дихання

- сильна тахікардія

- змінене сприйняття того, що відбувається навколо

- дихальна недостатність або зупинка дихання

Перша допомога

- Зверніться за медичною допомогою негайно, якщо це можливо.

- Зберігайте спокій, пам`ятайте, більшість укусів змій не смертельні.

- Мінімізуйте рухи, якщо це можливо.

- Якщо вас вкусили за палець або руку, приберіть всі каблучки, браслети і годинник.

- Зробіть тугу пов`язку на вкушену кінцівку.

- Не обмежуйте рух грудної клітки, оскільки дихання залежатиме від цього.

- Якщо це можливо, тримайте укушену кінцівку на рівні тіла, але не вище - це може викликати переміщення отрути по організму швидше.

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