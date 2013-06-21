Карантину у дитячому відділенні Інституту раку не оголошували

У Міністерстві охорони здоров’я України спростовують інформацію щодо запровадження карантину у дитячому відділенні Національного інституту раку (НІР).

Як повідомили УНІАН у відомстві, у відділенні діагностовано випадок оперізуючого лішаю, збудником якого є вірус вітряної віспи, в наслідок чого там проводяться предкарантинні заходи. Тих пацієнтів, які завершили лікування або в лікуванні яких наступила перерва, було виписано з медичного закладу. Інші пацієнти залишились в стаціонарі і отримують індивідуальне лікування.

У МОЗ підкреслили, що до відділення дитячої онкології НІР продовжується госпіталізація хворих, котрі мають імунітет до вітряної віспи. Ті хворі, які потребують лікування в умовах лікувального закладу ІV рівня, але не хворіли вітряною віспою, і відтак, не мають імунітету від цієї інфекційної хвороби, будуть направлятися на лікування в Національну дитячу спеціалізовану лікарню «ОХМАТДИТ».