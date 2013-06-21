Кропива зміцнює волосся

Кропива для волосся - один з найдоступніших і найдієвіших засобів для догляду за розкішною шевелюрою.

Здавна така проста і доступна лікувальна трава, як кропива, для волосся вважається дуже корисним народним засобом. Її використовують для зміцнення волосся, для прискорення їхнього зростання і для боротьби з лупою. При цьому зауважте, для досягнення блискучих результатів - у прямому сенсі слова - не потрібна ніяка хімія, лише натуральний природний продукт!

Кропива містить у собі цінні вітаміни і мікроелементи, завдяки чому її застосовують у медицині для лікування різних захворювань, а також у кулінарії, адже з неї можна приготувати багато смачних і корисних страв.

Кропива для волосся - як правильно збирати

Для догляду за волоссям можна взяти аптечний збір сухої кропиви. Однак в літню пору, в сезон кропиви, набагато доцільнішим буде скористатися свіжозібраними рослинами.

Збирають кропиву в травні-серпні, озброївшись ножем і бавовняними рукавичками, щоб позбутися пекучих відчуттів. У цей час рослина входить в силу, накопичує цінні властивості і ще не суха.

Зрізані рослини через кілька годин перестають пекти, і тоді листя кропиви можна легко обірвати і використовувати для подальшого приготування.

Кропива для волосся - застосування для зміцнення і зростання

Для зміцнення і зростання волосся використовують кропив`яний сік. Його зручно приготувати в соковижималці.

Візьміть 2-3 столові ложки свіжого соку кропиви і втирайте в корені волосся. Для такої процедури зручно скористатися флаконом із дозатором. Потім укутайте голову плівкою і залиште на 1 годину. Після цього промийте волосся водою.

Також для запобігання випадіння волосся використовується настій з листя кропиви. Заваріть листя кропиви склянкою окропу, дайте настоятися протягом 0,5-1 години, потім процідіть. Ополіскуйте таким настоєм волосся після кожного миття.

Можна використовувати чистий кропив`яний настій, але якщо ви додасте в нього трохи яблучного оцту, то волосся після ополіскування матиме ще кращий вигляд.

Щоб приготувати настій із сухої кропиви, візьміть 3 ст. ложки сухого листя, залийте 2-ма склянками окропу і дайте настоятися б-8 годин. Потім процідіть.

Візьміть ватний тампон і м`якими втираючими рухами пройдіться по шкірі голови вздовж волосся. Намагайтеся не виривати і не порушувати цибулини волосся.

Універсальним засобом для поліпшення росту волосся є відвар з кропиви. Візьміть 1 ст. ложку подрібненого сухого листя кропиви, 1 ст. ложку кореневищ кропиви і залийте склянкою води. Варіть відвар півгодини, потім процідіть. Втирайте рідину в коріння волосся, після цього не споліскуйте волосся і не витирайте, а тільки промокніть рушником.

Кропива для волосся - засіб проти лупи

Крім того, кропива чудово бореться з лупою. Вона має лікувальну дію, не подразнює шкіру голови. При цьому кропива не тільки прибирає лупу і жирність волосся, але і знімає свербіж на шкірі голови.

Свіже листя і стебла кропиви подрібніть за допомогою дерев`яної качалки або блендера. Втирайте сік кропиви в шкіру голови плавними масажними рухами і залиште на 10-15 хвилин. Потім промийте голову водою або кропив`яним настоєм.

Кропива для волосся - правила використання та застереження

Кропива успішно застосовується для лікування нормального або занадто жирного волосся. Якщо у вас сухе волосся, застосовуйте настої кропиви з обережністю.

Також пам`ятайте про те, що користуватися потрібно настоями кімнатної температури. Уникайте застосування надто гарячої або холодної рідини.

Фарбоване у світлі кольори волосся від застосування кропиви може змінити колір, тому будьте обережні, користуючись препаратами, приготовленими з кропиви.

Засоби з кропиви рекомендується наносити на чисте і трохи вологе волосся.

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