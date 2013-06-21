В Україні - 11 найбільш пожежонебезпечних регіонів

До найбільш пожежонебезпечних регіонів належать Крим, Донецька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Херсонська та Черкаська області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Михайло Болотських повідомив у Верховній Раді під час Години запитань до уряду

Він зазначив, що ДСНС основну увагу приділяє захисту від пожеж місць масового відпочинку людей, зокрема в Криму.

Болотських також підкреслив, що рятувальники докладають всіх зусиль для створення можливостей вчасно реагувати на надзвичайні ситуації у важкодоступних гірських місцях. За його словами, саме для цього створена спеціальна група за участю представників Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, Міністерства внутрішніх справ, які обстежують такі місця.

Він нагадав, що 20 травня уряд створив Міжвідомчий оперативний штаб із запобігання надзвичайним ситуаціям під керівництвом віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула.

Болотських також повідомив, що в Криму додатково створено “угрупування авіаційної складової”, в якого є 4 літальні засоби, які реагуватимуть в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Болотських зазначив, що завдяки вжитим заходам цього року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість пожеж зменшилася удвічі, “а площі й осередки скоротились у більш ніж в 4 рази”.