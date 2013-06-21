«Укрзалізниця» ввела додаткові заходи безпеки

Держадміністрація залізничного транспорту України “Укрзалізниця” ухвалила додаткові заходи безпеки у зв`язку з підвищенням температури повітря, зокрема, постійно контролюючи нагрівання колії, повідомили УНІАН у прес-службі “Укрзалізниці”.

«Працівники колійного господарства дороги організували щоденні додаткові обходи колії, при яких досвідчені фахівці за допомогою колієвимірювальних і дефектоскопічних приладів перевіряють стан шпальних решіток і зазори у стиках колій. Вимірювання температури колій у період найбільш високих температур проводяться щогодини», - зазначається у прес-релізі.

«Укрзалізниця» також повідомила, що організовано цілодобове чергування аварійних бригад, укомплектованих усім необхідним інвентарем.

Згідно з повідомленням, підвищення температури повітря може деформувати колії, створюючи загрозу безпеці руху.

«Коли температура повітря значно підвищується, метал, з якого виготовлені колії, розширюється. Це може деформувати колію і таким чином загрожувати безпеці руху. Для забезпечення безпеки руху потягів за високих температур повітря у колійному господарстві залізниць «Укрзалізниці» використовуються засоби діагностики», - повідомила прес-служба.

За даними відомства, на кожній з 108 дистанцій колії температура колії контролюється за допомогою температурних постів. У разі перевищення допустимих температур з урахуванням фактичного стану колії керівник дистанції колії може ухвалити рішення про обмеження встановленої швидкості руху потягів.

«За правилами експлуатації залізниці, якщо температура колії вища за 50°С, то швидкість руху потягів обмежується. Попередження про обмеження швидкості діє в основному з 12 по 18 годин», - зазначається у прес-релізі.

Водночас для контролю температури колії при виконанні колійних робіт використовуються переносні електронні термометри, оскільки у разі перевищення встановлених нормами величин температури на колії заборонено виконувати певні ремонти на колії.

«Укрзалізниця» також стежить за системами водопостачання, кондиціонування і вентиляції в пасажирських вагонах.

«З метою поліпшення умов проїзду пасажирів на залізниці проводяться контрольні перевірки систем водопостачання, вентиляції і кондиціонування в пасажирських вагонах. Перед кожним відправленням у рейс обов`язково оглядається все обладнання вагону», - відзначає прес-служба.

Довідка УНІАН. Україна має розвинену мережу залізниць, експлуатаційна довжина яких перевищує 22 тис. кілометрів. Дві третини українських залізничних ліній обладнано сучасними засобами управління, диспетчерською централізацією і автоблокуванням. Українські залізниці безпосередньо межують і взаємодіють із залізницями Росії, Білорусі, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини і забезпечують роботу з сорока міжнародними залізничними переходами, а також обслуговують 18 українських морських портів Чорноморсько-Азовського басейну.