Прес-конференція ООН на тему: “Всесвітній день боротьби зі СНІДом: 20 років епідемії ВІЛ та СНІДу в Україні”. Під час прес-конференції Спеціальний посланник Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй з питань ВІЛ/СНІДу у Східній Європі та помічник Генерального секретаря ООН професор Ларс Каллінгс представить нові дані стосовно епідемії СНІД в 2007 р. та розкаже про особливу увагу, яку ООН надає епідемії СНІДу в Україні (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 278-02-68, (095)331-50-55, e-mail: larina@unian.net.