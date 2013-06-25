В Україні стартував проект щодо захисту прав дитини

Стартував проект Ради Європи «Зміцнення та захист прав дитини», спрямований на підтримку дій України у сфері захисту прав дитини.

Про це йшлося під час зустрічі Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка з представником офісу Ради Європи - керівником відділу політики з питань прав дітей Горданою Бер’ян, повідомляє прес-служба Президента України.

Дворічний проект сприятиме формуванню в Україні правосуддя, дружнього до дитини, реалізації заходів проти будь-яких форм насильства над дітьми, імплементації та реалізації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, а також передбачає підтримку діяльності офісу Уповноваженого з прав дитини.

За словами Бер’ян, започаткування проекту стало можливим, враховуючи прогрес України в реалізації політики щодо дітей.

У свою чергу Уповноважений глави держави акцентував увагу представників Ради Європи на проведеній роботі щодо захисту прав дитини в конфлікті із законом, а саме - гуманізації правосуддя щодо дітей. Він наголосив, що завдяки реалізації Концепції кримінальної юстиції щодо дітей, впровадження нового Кримінального процесуального кодексу вдалося зменшити практично вдвічі кількість дітей, які перебувають у СІЗО та виховних колоніях.

Рада Європи розраховує, що Уповноважений Президента з прав дитини стане ключовою інституцією в реалізації згаданого проекту, зазначила керівник відділу політики з питань прав дітей РЄ, зазначається в повідомленні.