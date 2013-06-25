Україна заборонила ввезення свинини з Білорусі через виявлення на території цієї країни чуми свиней.

Як повідомляється на сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, згідно з офіційним повідомленням Департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства та продовольства Республіки Білорусь на території Гродненської області (с. Чапунь, Івьєвський район) зареєстровано захворювання свиней на африканську чуму.

«З метою недопущення занесення збудника вказаного захворювання на територію України, рішенням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 22.06.2013 № 15-9-1-23/17663 заборонено ввезення на територію України сприйнятливих до виявленого захворювання тварин, продукції та сировини з них, сперми, яйцеклітин, ембріонів свиней та кормів для свиней з Республіки Білорусь», - говориться в повідомленні.