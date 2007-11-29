Депресія може стати новою загрозою для людства

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає, що до 2020 року депресія вийде на друге місце серед причин інвалідності та смертності людей в усьому світі.

Згідно з даними ВООЗ, депресія буде частіше ніж інші хвороби призводити до смертельного результату. До того ж вона найчастіше провокує розвиток хвороб внутрішніх органів, схильність до алкоголю й наркотиків.

Експерти повідомляють, що близько 15% людей, які страждають на хронічну депресією, закінчують життя самогубством, а кожна п’ята людина у своєму житті так чи інакше переживає депресію, але до психіатрів не звертається.

Фахівці зазначають, що схильність до депресії носить генетичний характер, і люди, які мають таку схильність, ризикують отримати це захворювання в 4 рази частіше, ніж інші.

Психіатри зазначають, що в основі появи депресії зазвичай лежить стрес. В останні роки стійкість до стресів людей в усьому світі знижується обернено пропорційно технічному прогресу (постійні транспортні пробки, стресова робота).

Експерти ВООЗ закликають населення не боятися звертатися до лікаря й головне, робити це вчасно. Особливо ці рекомендації корисні в осінню та зимову пору року, коли світловий день скорочується, що сприяє розвитку депресії.

Корреспондент.net