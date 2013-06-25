Причина землетрусу у Кривому Розі - техногенна

У Кривому Розі через розробку корисних копалин кілька разів на рік фіксують підземні поштовхи.

Про це заявив заступник начальника головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України Володимир Шапка, повідомляє ТСН.

Відзначається, що достеменну причину землетрусу в сейсмостабільному Кривбасі науковці обіцяють озвучити згодом, а зараз зазначають, що в цьому районі їхня техніка фіксує приблизно три-чотири таких коливання на рік. Щоправда, вони значно слабші, і в більшості випадків усі мають техногенну причину, тобто пов`язані з розробкою корисних копалин.

Це підтверджують і в самому Кривому Розі. Через видобуток корисних копалин, який триває тут уже майже 200 років, усе місто, у прямому сенсі, стоїть на величезних порожнинах. Які процеси там відбуваються, досі не знає ніхто, адже програма з їхнього моніторингу і досі тільки у проекті.

"Там може дощем підмочити, якісь процеси, величезні частини ґрунту зсуваються, обвалюються. Де це трапиться, коли, до яких наслідків призведе - все це сьогодні не можна сказати", - зауважив керівник управління з питань надзвичайних ситуацій виконкому Криворізької міської ради Сергій Жупінас.

Як ідеться у повідомленні, попри те, що більшість фахівців схиляються до техногенної причини нічного землетрусу, цілком виключити природні чинники неможливо, тому що саме через Кривий Ріг проходить розлом континентальної гранітної плити, і навіть найменший її рух може спричинити коливання земної поверхні.

Як повідомляв УНІАН, в 0.16 24 червня у Кривому Розі Дніпропетровської області було зафіксовано підземні поштовхи силою 4 бали за шкалою Ріхтера.