Учені створили унікальні протези

Американські вчені змогли за допомогою складних операцій повернути чутливість кінцівкам людей, які носять протези. Унікальні операції дозволили людям відчути свої штучні ноги і руки. На думку експертів в області медицини це відкриття відкриває нові можливості в протезуванні. Проте, операція досить складна, адже мова йде про нервові закінчення.

Два пацієнти вже відчули на собі результат таких операцій. Ці люди були позбавлені рук. Проте американські нейрохірурги з Інституту реабілітації в Чикаго і Північно-Західному Університеті США змогли перенаправити нерви з грудних м`язів так, щоб сигнали від рук-протезів надходили в головний мозок.

Медики відзначили, що для повної реабілітації пацієнтів необхідно було декілька місяців. Саме за цей термін нервові закінчення в грудях пристосувалися до нових умов передачі сигналів. Результат виявився приголомшуючим. Люди з протезами змогли відчувати холодний і гарячий дотик до штучних рук, а також відчували фізичну дію на протез. До того ж пацієнти змогли відчути і багато інших дій, які відчуває людина зі здоровими кінцівками. Такого ефекту медики добилися завдяки близьким до природних імпульсів, які передавалися від протеза до нервових закінчень. У деяких випадках пацієнти могли навіть указувати, на яку саме ділянку протеза було здійснено дію.

Група вчених відзначила, що під час операцій, які були зроблені пацієнтам без кінцівок, нервові закінчення не були замінені на інші. Медики лише зробили деякі доповнення до них. Саме тому після закінчення реабілітації, люди з протезами могли відчувати дію на штучні руки, а також відчувати м`язи грудей, в яких знаходилися додаткові нервові закінчення.

"Дослідження в цій області необхідно продовжити, оскільки вони відкривають шлях до нового етапу протезування. Одного разу пацієнти зможуть жити з протезом точно так, як і жили раніше зі своїми природними кінцівками" - розповів директор Центру протезування і нейроінжинірінгу при Північно-Західному університеті США Тодд Каїкен.

За його словами було проведено дві аналогічні операції. Першим прооперували 54-річного чоловіка, який через пожежу позбувся руки. Другою була 24-річна дівчина, що втратила руку внаслідок автокатастрофи. Обом пацієнтам фахівці відновили штучним шляхом аналоги чотирьох головних нервових шляхів. Вони сполучають руки і передають їх різним областям грудних м`язів.

Проте на відновлення чутливості пацієнтів, пішло близько дев`яти місяців. Після закінчення цього періоду люди почали відчувати дію на протези.

utro.ua