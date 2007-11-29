”Магніт здоров`я” від Норбекова

Східні оздоровчі методики розглядають наш організм як суперсистему з колосальним енергетичним потенціалом самовідновлення. Потрібно тільки знати, як правильно "увімкнути" процес самовідновлення. Головний інструмент у цьому - думка як згусток енергії. Тому так важливо навчитися контролювати власну енергетику не лише на рівні вчинків і слів, а й на рівні думок.

Пам`ятайте: думка - матеріальна, вона формує все, що з вами відбувається. Тому, допускаючи у думках негатив, ми організуємо навколо себе тяжкі життєві обставини, накликаємо хвороби на себе і своїх близьких.

Для того щоб думка несла молодість і здоров`я, потрібно поставити своєрідний "магніт", який би притягував до себе енергію здоров`я. Вчення відомого цілителя Мірзакарима Норбекова пропонує такий "магніт" - образ молодості і здоров`я (ОМЗ). ОМЗ - це уявлений вами ідеальний стан вашого організму. Накладаючи подумки цей "трафарет" на себе (реальний організм), ви допомагаєте йому перебудуватися, запустити самооздоровчі програми для активної боротьби з різноманітними хворобами. Радісний настрій плюс найсвітліші спогади з моменту народження - це той матеріал, з якого ви збудуєте свій ОМЗ.