Україна та Грузія співпрацюватимуть у галузі охорони здоров’я

Між Міністерством праці, охорони здоров’я та соціального захисту Грузії та Міністерством охорони здоров’я України підписано Угоду про співпрацю в галузі охорони здоров’я та медичної науки.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула.

Угода сприятиме встановленню прямих контактів між медичними установами та організаціями обох країн, дозволить координувати політику в галузі охорони здоров`я.

Також за результатами засідання Спільної українсько-грузинської комісії було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством з інвестицій та управлінню національними проектами України і Національним інвестиційним агентством Грузії.

Метою меморандуму є активізація співробітництва двох країн у сфері інвестиційної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, Вілкул перебуває у Тбілісі з візитом.