Україна та Грузія співпрацюватимуть у галузі охорони здоров’я
15:44, 25 червня 2013Країна
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Підписано меморандум
Між Міністерством праці, охорони здоров’я та соціального захисту Грузії та Міністерством охорони здоров’я України підписано Угоду про співпрацю в галузі охорони здоров’я та медичної науки.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула.
Угода сприятиме встановленню прямих контактів між медичними установами та організаціями обох країн, дозволить координувати політику в галузі охорони здоров`я.
Також за результатами засідання Спільної українсько-грузинської комісії було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством з інвестицій та управлінню національними проектами України і Національним інвестиційним агентством Грузії.
Метою меморандуму є активізація співробітництва двох країн у сфері інвестиційної діяльності.
Як повідомляв УНІАН, Вілкул перебуває у Тбілісі з візитом.
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