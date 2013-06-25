В Україні зростає кількість заяв про секснасильство над дітьми

Скарги на булінг – цькування з боку однолітків чи трохи старших дітей – та насильство в сім’ї і жорстоке поводження з дітьми вимірюються сотнями на Національній дитячій «гарячій» лінії.

По це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила президент Центру «Ла Страда-Україна» Катерина Левченко.

За її словами, тисячі дітей не мають з ким порадитися щодо негараздів у стосунках з однолітками, зокрема з представниками протилежної статі, з батьками та вчителями, а також не мають з ким обговорити і вирішити внутрішні конфлікти. Є питання і про дітей-втікачів та ВІЛ-інфікування, а також дитячі суїциди, сказала Левченко.

«Національна дитяча «гаряча лінія» об’єднала у собі елементи трьох видів дитячих телефонних ліній, усталених міжнародними стандартами консультування дітей - hotline – гаряча лінія, trustline – лінія довіри, і helpline – лінія допомоги. Вона – для дітей і про дітей, її основна функція – дати кожній дитині, яка цього потребує, можливість бути почутою й отримати підтримку. Те, що лінія працює, доводять цифри – отримавши 2 500 дзвінків за перший місяць роботи, вона залишилася так само затребуваною надалі. Сьогодні, коли вона працює трохи менше півроку, кількість звернень сягає майже 15 тис. Тобто, щодня консультанти піднімають слухавку у середньому 200 разів і кожен голос – це дитяча історія, нерідко з недитячими проблемами», - розповіла Левченко.

Працівники «гарячої» лінії переправляють абонентів, які потребують безпосередньої допомоги, до компетентних державних установ, найчастіше до структурного підрозділу Міністерства соціальної політики - служб у справах дітей, до відділів кримінальної міліції у справах дітей, відділів освіти та офісу Уповноваженого Президента з прав дитини.

Звернення щодо насильства над дітьми надходять до структурних підрозділів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб у справах дітей.

У свою чергу директор Департаменту сім’ї та дітей Міністерства соціальної політики України Руслан Колбаса повідомив, що протягом І кварталу 2013 року надійшло 247 звернень щодо насильства стосовно дітей, найбільше таких звернень надійшло у Києві - 72, Рівненській (30), Одеській (24) та Миколаївській (21) областях. Через жорстоке поводження і бездоглядність діти тікають з дому і знаходять тимчасовий прихисток у державних притулках.

«Цього року кримінальна міліція у справах дітей відслідковує збільшення кількості заяв щодо сексуального насильства над дітьми, як з боку членів родини, так і в дитячому середовищі. Стабільно високою залишається кількість випадків жорстокого поводження з дітьми в сім’ї. За 5 місяців 2013 року в місті Києві за вчинення насильства неповнолітніми складено 4 протоколи, ці діти перебувають на обліку. Протягом 2012 року задокументованих випадків насильства було майже 2 тис. Чимало звернень ми отримуємо через громадські організації, бо напряму до міліції з таким діти звертаються не завжди, вважаючи, що привід не досить вагомий", - зауважила начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей ГУМВС України у м. Києві Лариса Зуб.

За її словами, у 2012 році в Києві сталося 4 дитячих самогубства і зафіксована 21 спроба суїциду, у 2013 – 1 скоєне і 16 спроб. На думку Зуб, «у таких ситуаціях слово підтримки для дитини може врятувати її життя, тому вкрай важливо, що діти мають куди зателефонувати і отримати психологічну та правову консультацію».

У свою чергу Уповноважений з прав дитини Юрій Павленко зазначив, що з початку діяльності офісу Уповноваженого – серпня 2011 року – було отримано понад 7 тис. скарг та звернень. «Зважаючи на них, за цей час ми відвідали майже 600 закладів для дітей у рамках більше 100 інспекційних поїздок, і неодноразово виявляли факти порушень прав дитини», - сказав він.

"Аналіз звернень дає підстави зробити висновок, що суспільство досі на знає прав дитини і не вміє реагувати на їх порушення. Батьки залюбки делегують свої функції щодо виховання дитини педагогам, лікарям, вихователям, а чиновники, оперуючи виконаннями своїх повноважень, часто нехтують оцінкою результативності своїх дій. Ми живемо в дорослій державі, де інтереси дорослого переважають над інтересами дитини», - підкреслив Павленко.

Він наголосив, що 90% абонентів, які зверталися на Національну дитячу «гарячу» лінію, були діти – від 6 до 18 років, решта – дорослі з різних питань, пов’язаних з правами дітей та їх порушенням.

«Звернення, що надходять на дитячу "гарячу» лінію, дозволяють стверджувати, що ст. 52 Конституції України, яка забороняє будь-яке насильство над дитиною та її експлуатацію, не виконується в повному обсязі. Найскладнішими є справи, пов’язані із вчиненням сексуального насильства та експлуатації щодо дітей, оскільки існують перепони у відкритті кримінальних справ у таких випадках, доведенні їх до судової зали і винесенні адекватних покарань порушникам», - підсумувала директор юридичного департаменту «Ла Страда-Україна», адвокат Маріана Євсюкова.

***Національна дитяча «гаряча» лінія з січня 2013 року розпочала свою роботу в громадській організації «Ла Страда-Україна», на базі якої безкоштовні консультаційні «гарячі лінії» працюють вже 15 років.