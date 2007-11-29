Соки допоможуть повернути силу і молодість

У зв`язку зі зміною погоди, багато людей відчувають себе втомленими, відчувають нестачу енергії.

Якщо у вас явний занепад сил, то ви можете включити в своє меню наступні продукти, які спрацюють на зразок «швидкої допомоги»:

- Їжте зелень селери регулярно по 1-2 палички після їжі.

- Відваріть 1 стакан вівсяних пластівців у 5 стаканах води, поки рідина не зменшиться в 2 рази, потім процідіть. Додайте до розчину 2 стакани молока (бажано козиного) і доведіть до кипіння, після чого додайте 4 чайних ложки меду і знову доведіть до кипіння. Пийте теплим 2-3 рази на день.

- Дрібно поріжте родзинки, курагу, чорнослив і інжир (по 200 г), змішайте з 25 подрібненими волоськими горіхами. З`їдайте по 1 столовій ложці щодня протягом місяця.

- Залийте 2 столових ложки шипшини 1 стаканом киплячої води і варіть на слабкому вогні 10 хвилин. Заваріть протягом 1 години, процідіть. Пийте по півстакана 2-3 рази на день.

Якщо вам просто хочеться підбадьоритися, корисно провести очисний курс соками. Фруктові соки містять глюкозу, яка служить найкращим очищувачем печінки і крові від шлаків. Отже, один-два дні на соках і у вас зменшиться втома.

У ці дні потрібно звільнитися від усяких справ, не користуватися підсолоджувачами (цукор, мед і т.п.), ніякого чаю і кави (можна, окрім соків, тільки воду). Причому, соки треба ніби жувати в роті, а воду пити дуже маленькими ковточками.

Почніть так. У п`ятницю з`їжте на вечерю зелений салат, вранці у суботу випийте свіжовичавлений сік – яблучний або грейпфрутовий. Фруктовий сік - очищає, тоді як зелені соки забезпечують вас енергією. Пийте соки кожні 1,5-2 години. Таким чином, ви не відчуватимете голоду.

На вечерю у суботу можна з`їсти небагато овочевого бульйону. Можете також зварити коричневий рис і нарізувати в нього небагато овочі. У понеділок вас не впізнаються на роботі, а робочий тиждень пройде набагато легше, так що до кінця ви не відчуватимете втоми.

Проводьте такі сокові дні раз або два на місяць. Ваше завдання - привчити організм до відпочинку від їжі і викиду шлаків, а не ривком за 1-2 дні скинути кілограми, які потім повернуться, якщо ви не повторюватимете такі очищення. Ще один план сокового дня.

8-9 годин ранку

400-500 мл фруктового соку. Візьміть 1 грейпфрут, зніміть дуже тоненький шар його шкірки, 3 яблука і відіжміть їх.

Полудень

400-500 мл овочевого соку по одному з наступних рецептів:

Морква-буряк-селера-яблуко. 8 морквин, половинка середнього буряка, 3 яблука, 3 палички селери. Додайте 1 чайну ложку лимонного соку, щоб засвоївся каротин із моркви.

Морква-петрушка-селера-яблуко-кріп. 8 морквин, 2 яблука, жменя петрушки, кропу і 2 палички селери.

Петрушка-кріп-селера-яблуко. 4 яблука і по жмені кожної трави.

15-16 годин дня – знову овочевий сік.

Вечеря - овочевий сік. На ніч можна дозволити собі чашку ромашкового чаю з медом.

Правда.Ру