Настав час виправляти помилки минулого. Рішення 90-их років про скорочення медиків у школах педагоги називають хибним. Приміром, на Волині лише у кожній п’ятій школі є медкабінет. Освітяни хочуть повернути лікарів, адже здоров’я самих школярів зараз не найкраще, та й в екстремальному випадку учню нікому допомогти.

Здоров’я волинських школярів під загрозою. Кваліфікований лікар працює лише у третині шкіл і у кожній п’ятій є медичні кабінети. У Сокиричівській дев’ятирічці – сотня учнів. Тут просторі чисті класи, відремонтований спортзал, гарна їдальня. Але немає медсестри та медкабінету. Тож надати кваліфіковану медичну допомогу у разі потреби буде нікому.

Софія Люшук, директор школи с.Сокиричі: "Це є одна із проблем, що в нас немає кабінету медичного. І наші діти змушені йти на ФАП, що є в селі. А ні, то приходить медична сестра. Наші діти більш захищені в плані безпеки, ніж міські діти. Тому що їх є менше, і ми їм більше уваги приділяємо".

Статистика сумна – лише 15 відсотків дітей переступають шкільний поріг здоровими. А за роки навчання кількість хронічно хворих зростає вдвічі. Натомість головний освітянин регіону твердить: тримати у кожній школі медичну сестру не потрібно. Це регламентовано штатним розписом.

Михайло Попович, начальник обласного управління освіти й науки: "Захворюваність не можна напряму пов’язувати з тим, чи є кабінет у школі чи немає. Зрозуміло, що в кожній школі не можемо ми створити, бо немає умов. Є багато шкіл, де просто не можна. Крім того, ми не маємо можливості ввести в штати, бо це все регламентується законодавством".

На Волині бракує педіатрів, їх тут удвічі менше від потреби. Молоді фахівці не хочуть працювати на селі. Якщо проблему не вирішити на державному рівні, то найближчим часом без кваліфікованої медичної допомоги залишаться й міські дітлахи, непокояться чиновники.

Ігор Ващенюк, начальник обласного управління охорони здоров’я: "Реально щось змінити наразі неможливо, на жаль. І вже є випадки, що надає сільська рада, а ми не можемо знайти спеціаліста. Тому що все-таки 9 років навчання, і після того 500 гривень заробітна плата – це дуже важко".

Освітяни визнають – рішення кінця 90-х років про скорочення медичних працівників у школах було помилковим. Аби волинські школярі були здоровими, обіцяють зменшити навантаження, розробити спеціальні фізичні програми і взятися до просвітницької роботи.

ICTV