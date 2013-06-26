Інвалідів війни забезпечать безоплатним санаторним лікуванням
09:18, 26 червня 2013Країна
0
Янукович підписав закон
Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо першочергового безплатного забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів війни».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Як зазначається в повідомленні, цей закон передбачає першочергово з числа позачерговиків (інвалідів війни, інвалідів з числа колишніх малолітніх в’язнів концтаборів) надання права інвалідам війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, на безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад.
Санаторно-курортне лікування вказаній категорії надається на безоплатній основі.
За бажанням інвалідів війни замість путівки на санаторно-курортне лікування вони можуть один раз на два роки одержувати грошову компенсацію: інваліди війни І-ІІ груп - у розмірі середньої вартості путівки, інваліди війни ІІІ групи - у розмірі 75% середньої вартості путівки. Грошова компенсація надається незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
«Отже, найближчим часом інваліди війни зможуть скористатися вказаними пільгами. Глава держави впевнений, що вказані зміни забезпечать підвищення рівня соціального захисту інвалідів Великої Вітчизняної війни», - підкреслили у прес-службі Президента.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter