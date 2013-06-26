Інвалідів війни забезпечать безоплатним санаторним лікуванням

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо першочергового безплатного забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів війни».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як зазначається в повідомленні, цей закон передбачає першочергово з числа позачерговиків (інвалідів війни, інвалідів з числа колишніх малолітніх в’язнів концтаборів) надання права інвалідам війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, на безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад.

Санаторно-курортне лікування вказаній категорії надається на безоплатній основі.

За бажанням інвалідів війни замість путівки на санаторно-курортне лікування вони можуть один раз на два роки одержувати грошову компенсацію: інваліди війни І-ІІ груп - у розмірі середньої вартості путівки, інваліди війни ІІІ групи - у розмірі 75% середньої вартості путівки. Грошова компенсація надається незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

«Отже, найближчим часом інваліди війни зможуть скористатися вказаними пільгами. Глава держави впевнений, що вказані зміни забезпечать підвищення рівня соціального захисту інвалідів Великої Вітчизняної війни», - підкреслили у прес-службі Президента.