Росіянин намагався незаконно ввезти в Україну ліки від гемофілії

На Чернігівщині громадянин Росії намагався незаконно ввезти на територію України ліки від гемофілії на суму майже 100 тис. грн.

Як повідомила УНІАН прес-служба Чернігівського прикордонного загону, 23 червня у міжнародний автомобільний пункт пропуску "Нові Яриловичі" на в’їзд в Україну під керуванням 39-річного громадянина Російської Федерації прибув автомобіль "Ford Mondeo".

Прикордонний наряд, звернувши увагу на нервову поведінку водія, прийняв рішення про поглиблений огляд автомобіля. Його перенаправили із смуги руху "зелений коридор" на "червоний", де прикордонно-митна оглядова група здійснила його поглиблену перевірку.

У результаті перевірки в багажному відділені, в двох поліетиленових пакетах для заморожених продуктів, виявлено 50 комплектів медичного препарату "Koate-DVI". Власником ліків визнав себе водій. Ліки вилучено та оцінено у суму 96,4 тис. грн.

Довідка УНІАН: Латинська назва: Koate-DVI. Фармакологічні групи: коагулянти (у тому числі фактори згортання крові), гемостатики. Застосування: Гемофілія A; набута недостатність фактора VIII; захворювання, що супроводжуються утворенням антитіл до чинника VIII.