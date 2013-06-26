Негода знеструмила в Україні 88 населених пунктів
09:31, 26 червня 2013Країна
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У західних областях
Сьогодні вночі внаслідок дощу та поривів вітру через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 88 населених пунктів у трьох областях України.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Львівській області знеструмлено 58 населених пунктів, у Волинській – 23, в Івано-Франківській – 7.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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