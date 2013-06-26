Негода знеструмила в Україні 88 населених пунктів

Сьогодні вночі внаслідок дощу та поривів вітру через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 88 населених пунктів у трьох областях України.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Львівській області знеструмлено 58 населених пунктів, у Волинській – 23, в Івано-Франківській – 7.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.