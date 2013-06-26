Завтра в Україні +35

Завтра, 27 червня, в Україні очікується спека, місцями пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно з проясненнями, грозові дощі, місцями сильні, в окремих районах шквали 15-20 м/с та град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 17-22°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 9-14°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у Київській, Чернігівській та Черкаській областях місцями короткочасний дощ, гроза; вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 16-21°, вдень 27-32°, на півдні та сході до 35°.

У Києві та Київській області місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 16-21°, вдень 27-32°; у Києві вночі 18-20°, вдень 28-30°.

Сьогодні, 26 червня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-26°, в Дніпрі біля Києва - 25°.